Testolin, 'Regione cerca di dissipare le ombre dalla sanità'

"Questo è un momento in cui la sanità ha molte volte delle ombre sul suo operato, ombre che in questa regione si cerca di dissipare in tutti i modi: con il lavoro soprattutto e con l'attenzione anche finanziaria dovuta.

Ci sono dei miglioramenti, che chi fruisce della sanità può apprezzare. E ci sono delle difficoltà che bisogna affrontare: questo è un modo per affrontare socialmente questo tipo di difficoltà, in maniera concreta e fattiva". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa per presentare la neonata Associazione diritto alla salute (Das) composta da 43 professionisti, in larga parte medici in pensione, che offriranno cure gratuite ai meno abbienti.

"Il volontariato fa parte del dna dei valdostani e questo è un esempio ulteriore che si affianca - in un contesto guidato dal Csv a livello regionale - a tutte le associazioni che da tempo sono presenti sul nostro territorio e trovano delle sinergie che fanno crescere, anche le risposte nei confronti di chi ha bisogno", ha aggiunto Testolin.

"Sappiamo - ha detto l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi - che ci sono dei problemi, ci lavoriamo tutti i giorni. Tutta la sanità valdostana sa che ci sono dei problemi, però sa che ci sono più zone di luce che zone d'ombra. Ma soprattutto sceglie di contrapporsi, scegliendo di costruire tutti quanti assieme delle soluzioni. Il fatto che questo passi attraverso dei professionisti, che con tanta esperienza si rimettono in gioco e riusciranno a dare delle soddisfazioni, è il migliore dei messaggi".

Per il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, quello presentato "è un servizio che serve al servizio sanitario nazionale perché intercetta precocemente i bisogni sanitari, oltre che sociali, e prende in carico questi bisogni prima che diventino ingravescenti, urgenti e più gravi".

"Loro - ha aggiunto - nelle intenzioni intercetteranno una fascia di popolazione, quella più fragile, più povera, più debole, che poi comunque è compito del servizio sanitario assistere".



