Da Area Megalitica a MegaMuseo, 'ora sinergie con altri siti'

"Vogliamo raccontare 6.000 anni di storia con uno sguardo contemporaneo, preservando la memoria.

Nell'ambito del mio progetto culturale, attribuisco un ruolo prioritario alla valorizzazione delle collezioni e all'attenzione verso le diverse categorie di pubblico". Così Generoso Urciuoli, nominato lo scorso autunno responsabile della direzione attività culturali e scientifiche, di MegaMuseo, l'Area megalitica di Aosta.

"Il piano strategico a cui stiamo lavorando - ha aggiunto - rappresenta lo strumento essenziale per tradurre questi principi in azioni concrete". Inoltre "sul fronte della ricerca archeologica siamo poi orgogliosi di annunciare che nella seconda metà di giugno nell'area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans riprenderanno gli scavi archeologici".

Tra le iniziative in fase di sviluppo al MegaMuseo spicca il ciclo 'Dal Mega al Micro', pensato per mettere in relazione i reperti dell'area megalitica con manufatti provenienti da altri musei.

Per l'assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, "la valorizzazione del patrimonio archeologico è fondamentale per la crescita culturale, economica e sociale della nostra comunità. MegaMuseo non è solo un ampliamento dell'offerta culturale, ma un investimento che genera ricadute concrete sul territorio".

"E' nostra intenzione offrire - ha annunciato la soprintendente per i Beni e le attività culturali, Laura Montani - una chiave di lettura innovativa per comprendere l'identità archeologica della Valle d'Aosta, integrando il Museo in un sistema più ampio di siti storici e culturali, anche al fine di evidenziare come questa regione, sin da epoche preistoriche, sia sempre stata una terra di passaggi".

In questo senso "l'obiettivo che ci poniamo è quello di creare sinergie tra le realtà regionali, promuovendo progetti innovativi e strumenti digitali che rendano più accessibile il patrimonio storico culturale della nostra regione", ha dichiarato Viviana Maria Vallet, dirigente della struttura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali.



