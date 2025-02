Cogne acciai speciali, 13 settimane di cassa integrazione in alcuni reparti

La Cogne acciai speciali aprirà la cassa integrazione guadagni ordinaria per alcuni reparti dello stabilimento di Aosta. La Cig - ha comunicato oggi l'azienda ai sindacati - scatterà il 24 febbraio e durerà per 13 settimane, fino al 25 maggio. Sarà coinvolta solo una parte degli oltre 1.000 dipendenti occupati nello stabilimento, in particolare in alcuni reparti dell'area acciaieria e dell'area finiture.

"La Fiom è preoccupata per l'andamento del mercato dell'acciaio: se dovessero arrivare anche i dazi paventati da Trump all'Europa, la situazione si complicherebbe. La speranza è che le autorità europee e nazionali facciano la loro parte", commenta il segretario generale della Fiom Cgil Valle d'Aosta, Fabrizio Graziola.



