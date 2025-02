Valle d'Aosta celebra Brignone, 'campionessa straordinaria'

"È una grande emozione festeggiare l'ennesima impresa di una campionessa straordinaria, dal talento assoluto che non smette di stupire e di conquistare successi mondiali. Dopo l'argento in SuperG la testimonial della nostra regione e Chevalier de l'Autonomie Federica Brignone continua a scrivere pagine indimenticabili dello sci azzurro". Lo dichiarano in una nota il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e l'assessore allo sport, Giulio Grosjacques, esprimendo grande soddisfazione per la conquista della medaglia d'oro da parte della fuoriclasse valdostana nel gigante dei campionati mondiali in corso di svolgimento a Saalbach, in Austria.

"A quattordici anni dalle sue prime medaglie mondiali - proseguono - continua a essere un punto di riferimento dello sci femminile grazie alla sua feroce determinazione e alla sua gioia di sciare. È un punto di riferimento per molte giovani e l'aspettiamo sulle nevi di La Thuile a marzo per celebrarla al meglio".



