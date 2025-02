Progetto Montagna 4.0, coinvolti 90 studenti valdostani

Con l'obiettivo di "avvicinare i giovani e gli studenti a importanti e sempre più attuali temi come la sostenibilità ambientale, il turismo, l'innovazione e la montagna", l'edizione 2024 del progetto "Montagna4.0 - Future alps" ha coinvolto circa 220 studenti di cui 90 provenienti dalla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon e il Liceo scientifico E. Bérard di Aosta.

"Il progetto è un percorso formativo itinerante - si legge in una nota - e si articola in giornate formative, strutturate in presenza e a distanza, di approfondimento e di confronto sull'arco alpino, con docenti ed esperti in materia di sviluppo locale del territorio in collaborazione e con il sostegno di numerosi enti e istituzioni".

"Montagna 4.0 - Future alps - sottolinea l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - rappresenta un'importante opportunità per la Valle d'Aosta. Questa iniziativa ci permette di rafforzare i legami con le altre realtà dell'arco alpino, dando ai nostri studenti l'opportunità di confrontarsi, di sviluppare nuove idee e di mettersi in gioco in un contesto che unisce tradizione e innovazione. Il fatto che possano interagire anche virtualmente con coetanei di altri territori rende l'esperienza ancora più stimolante e formativa." Nello specifico, gli studenti hanno potuto confrontarsi con esperti, imprenditori, tutor e docenti al fine di elaborare delle idee imprenditoriali che sono state presentate e premiate nel corso dell'evento tenutosi a Sondrio a fine novembre 2024.





