Election day, salta l'approvazione della legge in Giunta

Tensioni all'interno della maggioranza regionale sulla legge che prevede l'election day e il quarto mandato per i sindaci in Valle d'Aosta. Il provvedimento legislativo, che è stato presentato ieri e ha ricevuto parere positivo con osservazioni da parte del Celva, doveva essere licenziato oggi dalla Giunta ma è stato rinviato (alla riunione non era presente l'assessore Jean-Pierre Guichardaz).

Secondo quanto si è appreso, all'origine del rinvio ci sono alcuni contrasti tra l'Union valdotaine e il Partito Democratico relativi alla tempistica e all'accordo che prevedeva di approvare prima la legge elettorale, ancora ferma in commissione. Legge elettorale nella quale il Pd ha ribadito la richiesta della presenza dei due generi in Giunta. Per dirimere la questione si è svolta una riunione di maggioranza durante la seduta del Consiglio Valle.



