Comunali, trovato l'accordo su 'election day' nel 2025

Dopo un primo rinvio legato a contrasti interni alla maggioranza, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge per l'election day 2025. A seguito dell'intesa tra Union valdotaine e Partito Democratico, l'esecutivo ha deciso di sottoporre al Consiglio Valle il disegno di legge relativo alle "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nel 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali".

Il testo è composto da tre capi per complessivi otto articoli, e prevede, tra l'altro, che, nel 2025, le elezioni generali comunali, comprese quelle relative al Comune di Courmayeur, si svolgano contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, nella data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione. In linea con le recenti novità normative statali in materia, il disegno di legge "propone anche di sopprimere i limiti dei mandati dei Sindaci e Vicesindaci nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che rappresentano nella nostra regione la quasi totalità dei Comuni, con l'unica eccezione del Comune di Aosta per il quale continua a trovare applicazione il limite dei due mandati".



