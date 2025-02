Avvocati valdostani, 'c'è rischio paralisi dell'attività giurisdizionale'

"Massima preoccupazione per l'attuale situazione del Tribunale e della Procura della Repubblica" è espressa in una nota dagli avvocati di Aosta che fanno eco all'allarme lanciato dal personale amministrativo. "Il personale amministrativo costituisce indefettibile parte nel sistema giustizia - si legge - anche e soprattutto alla luce delle esigenze dettate dai procedimenti telematici, che necessitano dell'apporto di personale di cancelleria presente e capace. L'Ordine ha avviato interlocuzioni con l'amministrazione regionale, al fine di sollecitare soluzioni concrete che consentano di fare fronte alla attuale situazione, estremamente critica, che rischia di condurre alla paralisi dell'attività giurisdizionale".

La situazione "rischia di comprimere gravemente il diritto dei cittadini di ottenere una rapida definizione dei procedimenti che li riguardano in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il rischio tangibile è quello di disperdere i risultati che la passata virtuosa ed efficace collaborazione fra avvocatura e magistratura hanno permesso di conseguire per il 'sistema giustizia' valdostano".



