Viaggi per curarsi, si riduce il saldo negativo valdostano

In Valle d'Aosta la mobilità sanitaria regionale relativa al 2022 ha un saldo negativo minimo pari a -11,9 milioni, in riduzione di 1,6 milioni rispetto al 2021. Il dato emerge dal report della Fondazione Gimbe 'La mobilità sanitaria interregionale nel 2022'. Per la regione autonoma, i crediti ammontano a 15,5 milioni, i debiti a 27,4 milioni (in entrambi i casi la Valle d'Aosta si colloca in 21/a posizione).

Riguardo al volume dell'erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private - "un indicatore della presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato" - la regione si colloca in 17/a posizione, con le strutture private che erogano il 16,9% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale (media Italia 54,4%).





