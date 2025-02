Pnrr, Caveri 'in Valle d'Aosta avanza nei tempi dovuti'

"In Valle d'Aosta il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta avanzando nei tempi dovuti con buona soddisfazione, e con l'impegno regionale nell'assistenza ai diversi soggetti attuatori". Lo ha detto l'assessore regionale al Pnrr, Luciano Caveri, che - assieme al deputato Franco Manes - ha incontrato a Roma il Ministro Tommaso Foti.

"Abbiamo ricordato - ha aggiunto Caveri - la necessità di trovare un modo per stabilizzare il personale formato in questo settore, da impiegare anche per le politiche comunitarie". Per quanto riguarda i fondi comunitari - prosegue l'assessore - "la logica è quella di prestare la massima attenzione sull'avanzamento della spesa con un congruo numero di progettualità". Infine: "Abbiamo segnalato la questione cruciale delle concessioni idroelettriche, ricordando come altri Paesi europei abbiano trovato soluzioni tecniche e politiche a vantaggio del tema, certamente decisivo, della sovranità energetica. Per le regioni alpine, la risorse idroelettrica è preziosa".



