Fine vita, in Valle d'Aosta prosegue l'iter iniziato un anno fa

E' all'esame della quinta commissione 'Servizi sociali' del Consiglio regionale della Valle d'Aosta la proposta di legge sul fine vita 'Liberi Subito' dell'Associazione Luca Coscioni. Presentata dal gruppo consiliare Progetto civico progressista il 15 febbraio 2024, mira a definire procedure e tempi certi nell'accesso alla morte volontaria assistita.

In Valle d'Aosta, dopo la nomina (13 marzo) a relatrice della consigliera regionale Erika Guichardaz (Pcp), che è anche prima firmataria, i lavori in commissione sono proseguiti con l'audizione (3 luglio) degli avvocati Filomena Gallo per l'associazione Luca Coscioni e Gianfranco Amato per l'Associazione Giuristi per la vita.

Quindi sono stati sentiti (25 settembre) i vertici dell'azienda Usl e il presidente del Comitato etico territoriale della Regione. E' poi stata la volta (9 ottobre) dell'assessore alla Sanità, Carlo Marzi. Sulla proposta di legge sono inoltre stati depositati alcuni emendamenti. E' possibile che, prima di esprimere un parere, la quinta commissione decida di analizzare anche la legge regionale approvata ieri dal Consiglio regionale della Toscana, la prima in Italia sul fine vita.

Nel marzo scorso ha già espresso parere favorevole sull'atto il Consiglio permanente degli enti locali, che riunisce i sindaci valdostani.



