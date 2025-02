Discarica di Chalamy, attivisti assolti dall'accusa di diffamazione

La Corte d'appello di Torino ha assolto dall'accusa di diffamazione per un post sui social Elvis Francisco, presidente del comitato La Valle non è una discarica e due suoi componenti: Sharon Standen e Patrizia Pradelli. In primo grado i tre imputati, difesi dall'avvocato Stefano Campanello, erano stati condannati a delle multe (400 euro a Francisco e Standen e 300 euro a Pradelli). I giudici d'appello hanno quindi ribaltato la sentenza di primo grado e le motivazioni saranno rese note tra 60 giorni.

Secondo l'accusa, nel giugno del 2021 gli imputati avrebbero pubblicato sul profilo Facebook del comitato un post giudicato offensivo e diffamatorio nei confronti dei fratelli Maurizio e Paolo Fresc, imprenditori titolari della ditta che ha in concessione la discarica di Chalamy a Issogne. Il comitato era nato proprio per contrastare l'apertura della discarica.



