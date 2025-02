Confcommercio, 'pienone nei ristoranti per San Valentino'

"In Valle d'Aosta, la tendenza rispecchia il dato nazionale, con una previsione di occupazione quasi totale dei nostri ristoranti per la serata di San Valentino". Lo ha comunicato in una nota Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Vda, aggiungendo: "I nostri associati hanno preparato menu speciali che valorizzano le eccellenze del territorio, combinando tradizione e innovazione.

La vicinanza con il weekend rappresenta inoltre un'opportunità unica per il nostro territorio, con molte coppie che scelgono di prolungare i festeggiamenti abbinando alla cena un soggiorno nelle nostre località turistiche, beneficiando così del fascino unico delle nostre montagne in questo periodo dell'anno".





