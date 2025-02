Ottantanni Union valdotaine, a Saint-Vincent si parla d'Europa

"La Valle d'Aosta, Paese d'Europa. L'Europa di domani, il federalismo e le regioni" è il titolo del convegno-dibattito organizzato dall'Union valdotaine in occasione del suo 80/o anniversario. L'evento è in programma il 22 febbraio, dalle 14,45, nel Centro congressi del Comune di Saint-Vincent.

Tra i relatori ci saranno, tra gli altri, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, e poi: Luc Van den Brande, presidente del Centro europeo di osservazione regionale, ex presidente del Comitato delle regioni ed ex ministro-presidente delle Fiandre; Fabrice Pannekoucke, presidente della Regione Alvernia-Rodano-Alpi; Marie-Antoinette Maupertuis, presidente dell'Assemblea della Corsica; Renzo Testolin, presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta; Herbert Dorfmann, eurodeputato del Sudtiroler Volkspartei. A moderare il dibattito sarà Luciano Caveri, assessore agli Affari europei ed ex deputato europeo.

"Questo evento ci permette di riaffermare la centralità della Valle d'Aosta nel panorama alpino ed europeo - dichiara il presidente dell'Union valdotaine, Joël Farcoz - e contribuisce al rafforzamento dei legami europei della Valle d'Aosta, all'amicizia tra autonomisti e federalisti, e alla promozione di una visione dell'Europa che mette in risalto le regioni e i territori".



