Insulti razzisti a calciatore 13enne, Pd 'ferma condanna'

Il Partito Democratico in una nota "condanna fermamente gli episodi di razzismo avvenuti" a danno di "ragazzini molto giovani impegnati in una partita di calcio".

Il riferimento è agli insulti razzisti segnalati dall'Asd Saint-Vincent Châtillon nei confronti di un proprio calciatore tredicenne durante la partita di domenica scorsa del campionato provinciale under 14 contro il Ponderano, giocata fuori casa e terminata 2-2.

"Con grande rammarico e preoccupazione, apprendiamo - prosegue il Pd - che le offese sono arrivate proprio da quella che dovrebbe essere la comunità educante della nostra società.

Genitori che hanno usato epiteti non ammissibili in nessun contesto. Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla persona che ha subito le ingiurie e a tutti e tutte coloro che hanno dovuto assistere all'episodio di violenza. Ringraziamo la società sportiva per la forte presa di posizione che procederà, come dichiarato, a denunciare i fatti, condannandoli dal primo momento".

"Pochi giorni fa a Rimini - dichiara il deputato dem Mauro Berruto - è successo un fatto analogo durante una partita di basket. La società in cui giocano anche le figlie della signora che dagli spalti ha rivolto insulti alla giovane giocatrice ha preso una posizione fortissima contro chi ha offeso la ragazza, che ha ricevuto, giustamente, il Daspo e nessun provvedimento contro la ragazza che ha reagito all'offesa lasciando il campo.

Un caso in cui il buonsenso, la giustizia sportiva e quella ordinaria hanno fatto un buon lavoro".



