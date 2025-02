Genitori in pediatria del Beauregard, petizione raccoglie 39.000 firme

Ha raggiunto le 39.000 firme la petizione online lanciata da un valdostano per far sì che sia cambiata la regola che prevede l'ammissione di un solo genitore nel reparto di pediatria dell'ospedale Beauregard. A lanciare l'iniziativa sulla piattaforma Change.org è stato - come si legge in una nota - Jean Pierre Boch che ha ricevuto il sostegno da genitori di tutta Italia.

La vicenda risale al giugno del 2024 quando Boch e sua moglie si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale Beauregard portando la loro figlia di soli tre anni. "In entrambi gli accessi in pronto soccorso - si legge nel testo della petizione - la prima frase che abbiamo sentito al citofono per poter accedere al reparto di pediatria è stata 'Un solo genitore', come se mia figlia avesse solo un genitore. Mi sono chiesto come potesse essere possibile che la loro prima preoccupazione non fosse la salute di mia figlia ma il non essere accompagnata da entrambi i suoi genitori. Inoltre mi ha fatto sentire un genitore di serie B".

"È entrata solo mia moglie e non abbiamo protestato perché siamo persone civili e rispettose delle regole". Poi l'aggravarsi delle condizioni della bimba: "Verso le 23 di lunedì mia moglie ha ancora chiesto alla pediatra di turno se fosse possibile che la raggiungessi, visto che la situazione sembrava aggravarsi, ma le è stato risposto che 'No, no, un solo genitore signora'.

Questo in un reparto vuoto in una stanza vuota. Dopo circa 2 ore e mezza mia figlia è morta. Mia moglie ha dovuto affrontare da sola quella nottata maledetta". Jean Pierre Boch chiede quindi che questa regola "ingiusta e infausta" venga cambiata, affinché a nessun altro genitore sia impedito l'accesso al reparto di pediatria.



