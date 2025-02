Forza Italia, Emily Rini nominata nella segreteria nazionale

Emily Rini, responsabile del dipartimento montagna di Forza Italia e segretaria regionale della Valle d'Aosta, è uno dei tre nuovi componenti della segreteria nazionale del partito azzurro nominati dal segretario Antonio Tajani, nel corso della segreteria nazionale di Forza Italia in svolgimento alla Camera presso la Sala Colletti.

Insieme a Rini entrano nell'organismo i deputati Maurizio Casasco, responsabile nazionale economico, e Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud e segretario regionale della Calabria.

"Non posso che esprimere - dichiara Rini - profonda gratitudine nei confronti del nostro segretario nazionale Antonio Tajani e dell'intera segreteria per la nomina. Si tratta di uno sprone a lavorare con sempre maggiore impegno e determinazione sul territorio, perché Forza Italia si sta affermando come la forza dei territori, sempre attenta e sensibile alle istanze delle comunità locali, da Nord a Sud, dalle Alpi agli Appennini. Ancora grazie per la fiducia riposta in me, che cercherò di ricambiare con il lavoro quotidiano a servizio del partito e del nostro Paese".



