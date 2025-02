'Educare alla legalità', incontro con Nando Dalla Chiesa

Il professor Nando Dalla Chiesa, ordinario di Sociologia della criminalità organizzata all'Università degli studi di Milano, sarà protagonista dell'incontro pubblico 'Educare alla legalità, educare al conflitto', in programma lunedì 17 febbraio prossimo alle 17.30 nella sala Maria Ida Viglino di palazzo regionale.

L'incontro, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà introdotto dal presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e dalla rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta.

L'evento aprirà ufficialmente la seconda edizione del corso 'Giovani ambasciatori della legalità', con l'intervento del professor Paolo Gheda dell'Università della Valle d'Aosta.

L'incontro mira non solo a far entrare i ragazzi nel vivo dei temi che analizzeranno durante il percorso formativo, grazie alla presenza di uno dei più autorevoli esperti a livello nazionale, ma anche a offrire un momento di riflessione e di sensibilizzazione all'intera comunità valdostana.

Al corso, organizzato dall'Osservatorio regionale antimafia istituito presso il Consiglio Valle e dall'Università della Valle d'Aosta, sono iscritti una ventina di giovani tra i 18 e i 35 anni, laureati o iscritti ad un corso di laurea, che saranno formati sulla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso a livello nazionale, internazionale e locale, nonché sulle ricadute economiche, sociali e culturali che tale presenza comporta per il territorio, compreso quello valdostano. La formazione, della durata complessiva di 30 ore, si terrà con attività organizzate in presenza nel nuovo polo universitario, in via Monte Vodice ad Aosta. Saranno approfondite con esperti del settore le macro tematiche: essere ambasciatori; storia delle mafie; mafie attore economico; mafie senza frontiere; mafie tra media e comunicazione; c'è chi dice No; le mafie attraverso le indagini.



