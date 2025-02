Cime Bianche, Vda Aperta 'soldi vadano a sanità o trasporti'

"Cime Bianche non si può fare. Lo ribadiamo, l'opera va contro le norme europee di tutela ambientale. Risparmiamo tempo e discussioni e piuttosto destiniamo questi 150 milioni di euro alla sanità pubblica o per il trasporto pubblico locale". Lo sostiene Valle d'Aosta Aperta dopo l'audizione in commissione dei vertici di Monterosa sul progetto di una funivia nel vallone di Cime Bianche.

"Le dichiarazioni fatte dal Presidente di Monterosa spa - si legge in una nota - sono gravi e preoccupanti per l'ambiente e per le tasche delle cittadine e dei cittadini valdostani. La soluzione individuata è comunque impattante ed è la più costosa per i contribuenti; secondo il vecchio studio sono circa 150 milioni di euro senza contare le opere accessorie. Prima di prendere qualsiasi decisione, la Giunta regionale dovrebbe almeno pretendere un aggiornamento dei costi, dato che ormai sono passati più di 2 anni".



