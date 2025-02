Cime Bianche, Minelli 'lo studio non sarà portato in aula'

"In merito agli studi propedeutici e preliminari alla valutazione di realizzabilità del collegamento intervallivo di Cime Bianche è emersa la mancanza di disponibilità da parte della Regione a portare tale studio all'esame e alla valutazione del Consiglio, come sostenuto per anni. Si tratta di un comportamento inaccettabile che smentisce tutte le precedenti dichiarazioni sulla centralità del Consiglio nel merito dell'opera". Lo dichiara la consigliera Chiara Minelli (Pcp) in seguito alla riunione della terza e quarta commissione per audire i vertici della Monterosa.

"C'è uno stravolgimento grave e mistificatorio - prosegue - di quanto affermato nel tempo in vari documenti e in molteplici contesti. Inoltre, va sottolineato che è emersa la volontà di portare avanti il progetto del collegamento nonostante, ancora oggi, non sia stata risolta la questione imprescindibile della percorribilità giuridica. La normativa attuale non prevede infatti la possibilità di realizzare impianti di quel genere in zone Zps e Zsc, vale a dire inserite nell'area Natura 2000. Si procede a suon di forzature, promettendo a destra e a manca un'opera irrealizzabile, pur sapendo bene che non si sono mai davvero verificati i presupposti giuridici. Un atteggiamento grave, irresponsabile e assolutamente inammissibile.



