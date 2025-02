Aosta, 2,2 milioni per servizi agli anziani nel 2025-2026

La Giunta comunale di Aosta ha approvato gli indirizzi per l'avvio di una procedura a evidenza pubblica, destinata agli enti del Terzo settore, per la co-progettazione e gestione in partnership di interventi nel settore dei servizi agli anziani per un periodo di due anni (eventualmente rinnovabili per ulteriori due anni). Oltre ai servizi rivolti agli anziani autosufficienti - si legge in una nota - "la procedura riguarderà i servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso, teleassistenza e numero verde, prossimità e portierato sociale, amministrazione di sostegno, tutele e curatele e gestione degli orti comunali e aree verdi".

Il costo complessivo stimato per la co-progettazione e la gestione delle attività è pari a poco più di 2,26 milioni di euro annui. In attesa della pubblicazione dell'avviso e dell'avvio della procedura, "si procederà a una proroga tecnica della co-progettazione attualmente in corso, in scadenza il 14 marzo prossimo, fino al 31 maggio, così da assicurare la continuità delle attività e degli interventi svolti, e tra questi, in particolare, il servizio di assistenza domiciliare e le attività di amministrazione di sostegno, tutela e curatela".





