Una montagna di…segni, contest per grafici al Forte di Bard

Si intitola "Una montagna di…segni" il contest internazionale di grafica e illustrazione promosso dal Forte di Bard e rivolto a professionisti che attraverso tecniche, modalità e approcci artistici molto differenti svilupperanno le loro creazioni su una specifica tematica.

L'iniziativa - che rientra nell'ambito del progetto transfrontaliero "TransiT" (Transizione verso il turismo culturale sostenibile, finanziato nel programma Interreg VI-A France-Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027 - si articola in una serie di interventi da realizzare in due anni, a ciascuno dei quali è stato designato un tema: I ghiacciai (2025), I pascoli e i pastori di montagna (2026). "Il concorso - si legge nella presentazione - si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche che coinvolgono gli ambienti montani e i ghiacciai attraverso la produzione di arti grafiche, illustrazioni, video e motion graphic, forme di espressione artistica sempre più diffuse nell'arte contemporanea e non usuali rispetto alla tematica ambientale montana". Tutte le 45 opere finaliste (39 dell'Open Call e 6 della sezione master) saranno pubblicate in un catalogo cartaceo e confluiranno in una mostra allestita al Forte di Bard nel periodo luglio-settembre 2025. Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 4 aprile.



