Uisp Valle d'Aosta, Katia Guidi prima presidente donna

Il 14/o congresso regionale della Uisp Valle d'Aosta ha eletto al suo vertice Katia Guidi, prima presidente donna dopo 70 anni di storia dell'associazione nella regione alpina.

Guidi è anche presidente della Asd Kriska Accademy, associazione con cui promuove la danza, il canto e il trail running. "Con la sua poliedrica esperienza saprà condurre la squadra del Comitato regionale verso nuovi traguardi", ha commentato Massimo Verduci, presidente uscente dopo due mandati consecutivi, evidenziando come le donne siano in maggioranza nel Consiglio, "in armonia con la base associativa".

Oltre a Verduci e a Guidi, del consiglio regionale rinnovato della Uisp fanno parte: Paola Agus, Marianne Allain, Alessandra Janin, Licia Parmegiani, Sonia Sopranzi, Christian Chuc, Rocco Foti, Stefano Fuscà e Mirko Grlj. Il segretario generale Carlo Finessi, in Uisp da quasi 40 anni, continuerà a supportare l'associazione.

Ai lavori ha partecipato anche la vicepresidente Uisp nazionale Patrizia Alfano.

La Uisp in Valle d'Aosta conta su 31 Asd affiliate, per un totale di circa 3.000 tesserati.



