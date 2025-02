Tac al gatto, commissione disciplinare Usl apre istruttoria

Si è riunito oggi l'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Usl della Valle d'Aosta per avviare l'istruttoria di valutazione sulla vicenda dell'effettuazione della Tac su un gatto all'Ospedale "Parini" di Aosta. La procedura si articola in diverse fasi a partire dall'acquisizione della documentazione necessaria. Se emergeranno elementi a supporto delle presunte violazioni, l'Upd procederà alla formale contestazione degli addebiti e alla contestuale convocazione del dottor Gianluca Fanelli - il radiologo interventista che ha eseguito l'esame sulla sua gatta caduta dal tetto di casa - per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Una volta concluse l'audizione e l'analisi della documentazione, l'Upd stabilirà l'eventuale sanzione: dalla semplice censura scritta (misura più lieve) fino al licenziamento (misura più grave). Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito all'interessato.



