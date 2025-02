Sicurezza, 17 nuovi carabinieri in servizio in Valle d'Aosta

Diciassette giovani carabinieri sono stati assegnati alle stazioni del gruppo di Aosta. Ad accoglierli è stato il tenente colonnello Livio Propato, comandante del gruppo. "Poco più che ventenni - si legge in una nota - hanno concluso con profitto il 143/o corso allievi carabinieri dopo aver superato un'importante selezione per essere arruolati nell'Arma. Terminato il periodo formativo, durante il quale hanno acquisito nozioni e competenze per poter espletare al meglio la loro attività a servizio della comunità, affiancheranno i carabinieri di ogni ordine e grado già operativi nella Regione potenziando ulteriormente il dispositivo di sicurezza e controllo del territorio finalizzato a garantire alla popolazione maggiore sicurezza e legalità. Si tratta di un importante rinforzo organico che soddisfa appieno l'esigenza d'implementazione delle stazioni che sono i presidi di legalità e di contatto con la popolazione, dimostrando ancora una volta l'attenzione da parte dei vertici dell'Arma per questo territorio".



