Sci nordico, mondiali U23: Italia d'argento con Nadine Laurent

Nadine Laurent, Davide Ghio, Martino Carollo e Maria Gismondi hanno conquistato l'argento nella staffetta mista 4x5 km Under 23, che ieri ha fatto calare il sipario sui Campionati mondiali giovanili di Schilpario. Sul gradino più alto del podio la Norvegia, mentre alle spalle degli azzurri si è piazzata la Germania.

Per Nadine Laurent, 22 anni a giugno, gressonara, si tratta della seconda medaglia vinta ai mondiali Juniores dopo il bronzo vinto nel 2023 a Whistler, in Canada.

"Un altro talento gressonaro - commenta l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques - è protagonista in un Campionato del mondo. Dopo aver vissuto le gesta di Arianna Follis e di Greta Laurent, Nadine è quasi pronta al grande salto tra i Seniores per affiancare Francesco De Fabiani. La seconda medaglia di Nadine in un Campionato del mondo cadetto dimostra l'alto livello di competitività degli sciatori che crescono in seno ai club del territorio prima di approdare alla squadra zonale Asiva e a quella nazionale in seguito".



