Premio Letterario Valle d'Aosta, aperte le candidature per la giuria

Sono aperte le candidature per la giuria popolare della prima edizione del Premio Letterario Valle d'Aosta. Lo ha comunicato l'assessorato ai beni e attività culturali, precisando che "la giuria popolare è composta da 100 grandi lettori del territorio valdostano, scelti tra esponenti del mondo culturale locale, i gruppi di lettura del sistema bibliotecario regionale e delle librerie presenti in Valle, e da un gruppo selezionato di 15 studenti della scuola secondaria di secondo grado".

Dovrà assegnare una menzione speciale a un'opera tra le tre finaliste individuate dalla Giuria di selezione, composta da Paolo Giordano, Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci. La votazione avverrà entro il 10 aprile, lo scrutinio dei voti espressi è previsto il 12 aprile durante la serata di premiazione.

Questa la longlist delle opere ammesse alla fase finale: 'Bambino' di Marco Balzano (Einaudi), 'Il dolore non esiste' di Ilaria Bernardini (Mondadori), 'Dizionario segreto d'infanzia' di Arianna Giorgia Bonazzi (Topipittori), 'Il male che non c'è' di Giulia Caminito (Bompiani), 'Rosy' di Alessandra Carati (Mondadori), 'Missitalia' di Claudia Durastanti (La nave di Teseo), 'Tecniche di nascondimento per adulti' di Carmen Gallo (Italo Svevo), 'Incompletezza' di Deborah Gambetta (Ponte alle Grazie), 'Piccoli miracoli e altri tradimenti' di Valeria Parrella (Feltrinelli) e 'Invernale' di Dario Voltolini (La nave di Teseo).



