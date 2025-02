Confindustria Vda compie 80 anni, celebrazioni al via con Mosaico

Confindustria Valle d'Aosta apre i festeggiamenti per gli 80 anni della sua nascita (all'epoca era l'Associazione valdostana degli industriali) con la terza edizione di Mosaico, progetto culturale lanciato nel 2023 per raccontare storie imprenditoriali valdostane e non solo insieme a Fondation Chanoux.

"La data da segnare è il 4 ottobre, quando fu firmata la costituzione dell'Avi, fondata da Luigi Fresia", ha detto in conferenza stampa il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato. Nei primi giorni di ottobre sono previsti festeggiamenti per coinvolgere "tutta la cittadinanza" ma anche un "evento istituzionale".

"Anche quest'anno Mosaico coinvolgerà numerosi enti, associazioni, università e amministrazioni. Questo denota un forte radicamento sul territorio e un eclettismo che non può che essere positivo", ha detto Marco Gheller, presidente di Fondation Chanoux. "Gli eventi saranno anche trasmessi via web", ha aggiunto Edy Incoletti, vicepresidente vicario di Confindustria Vda con delega per il digitale e l'education.

Gli eventi previsti sono: 'César Grappein e Adriano Olivetti tra industria, welfare e visioni di comunità' (21 febbraio alle 18 presso la biblioteca di Cogne); '80 anni di Confindustria Valle d'Aosta' (6 marzo alle 18 presso il salone Fresia, Confindustria Vda) con ospiti gli imprenditori Ezio Colliard, Giulio Vuillermoz e Pierre Noussan; 'Storia degli impianti a fune' (20 marzo alle 18 presso la biblioteca di Courmayeur); 'Intelligenza artificiale tra implicazioni sociali ed economiche' (14 aprile alle 17.30 ad Aosta); 'L'industria tessile tra passato e futuro' (12 maggio alle 18 presso La Murasse, Verrès); 'Cinema e promozione del territorio' (4 giugno alle 18 presso il salone Fresia di Confindustria Valle d'Aosta).





