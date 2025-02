Vdaorienta, 1.900 studenti al salone dell'orientamento

Sono stati circa 1.900 gli studenti che hanno partecipato all'edizione 2025 del salone dell'orientamento Vdaorienta.

Il 5 e 6 febbraio i protagonisti sono stati circa 900 studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutta la regione, che hanno potuto conoscere le offerte dei 33 percorsi di scuola superiore presenti sul territorio suddivisi nelle aree degli istituti tecnici, istituti professionali, IeFp e licei.

Le giornate del 7 e 8 febbraio, invece, sono state dedicate agli oltre 1.000 studenti delle scuole superiori in uscita, con l'obiettivo di aiutarli a orientarsi tra le opzioni universitarie, gli Its, le accademie e il mondo del lavoro.

Quest'anno nuove università hanno chiesto di partecipare al salone, ampliando la proposta accademica per i visitatori.

"#Vdaorienta - dichiarano l'assessore alla Formazione, Luigi Bertschy, e l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz - si conferma un'opportunità chiave per creare un ponte tra il sistema educativo, il tessuto produttivo e le nuove generazioni, favorendo un'interazione concreta tra studio e carriera. Un progetto che guarda avanti, continuando a sostenere e accompagnare i giovani valdostani nelle loro scelte per il futuro. Un progetto che visto l'apprezzamento di studenti, famiglie, scuole ed enti sarà riproposto, con gli aggiustamenti che ci permettono a ogni edizione di migliorare, per il 2026".

Tra le attività svolte, anche 40 sessioni di workshop tematici, che hanno offerto una panoramica sulle opportunità di studio e lavoro, con incontri dedicati ai settori economico, sanitario, tecnologico e artistico.



