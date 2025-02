Giancarlo Caselli si racconta in un incontro ad Aosta

Giancarlo Caselli, già procuratore di Palermo e di Torino, sarà protagonista di un evento a ingresso libero presso il nuovo polo universitario di via Monte Vodice ad Aosta, martedì 11 febbraio alle 17.30. A più di trent'anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ripercorrerà le tappe fondamentali della sua lunga carriera, dalle indagini sui gruppi eversivi degli anni di piombo alla lotta contro Cosa Nostra.

Sotto scorta dal 1974, più volte bersaglio di attentati e "al centro - si legge nella presentazione dell'evento - di polemiche politiche che lo hanno visto etichettato, a seconda delle stagioni, come 'toga rossa' o 'toga fascista', Caselli ha sempre continuato la sua opera con coerenza e determinazione, mosso da un forte senso del dovere e da un'etica della responsabilità".

L'incontro, organizzato dall'Università della Valle d'Aosta, dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e da Cittadinanzattiva Valle d'Aosta, con il patrocinio del Consiglio regionale, sarà un'occasione per riflettere su "cosa significhi essere cittadini consapevoli e difendere i principi democratici, anche nei momenti più difficili della storia repubblicana".

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali della rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta, del presidente della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, Pietro Passerin d'Entrèves, della segretaria regionale di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina e del presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. A introdurre l'intervento di Giancarlo Caselli sarà Massimo Campedelli, direttore di Umanapersona e già collaboratore del Gruppo Abele e di Libera, che guiderà il pubblico in una riflessione sul tema 'Cittadini si diventa: democrazia, lotta alle mafie e legalità'.



