Caveri, 'essere europei è un privilegio, i ragazzi viaggino'

"È importante che i ragazzi vivano esperienze all'estero per respirare aria europea. Essere europei è un privilegio e fare delle esperienze a Bruxelles, come in altre capitali rafforza la convinzione a favore di un processo d'integrazione europeo, che arricchisce il futuro di tutti".

Così l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, durante un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado impegnati nei workshop 'Europe for youth. Formarsi, lavorare e fare volontariato all'estero'. Gli eventi, nati dalla collaborazione con Europe Direct Vallée d'Aoste, del dipartimento Politiche strutturali e affari europei, si svolgono nell'ambito di Vdaorienta, il salone dell'orientamento della Valle d'Aosta, organizzato dal dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.

Caveri ha esortato gli studenti a scegliere il proprio cammino e ha ricordato che viaggiare rappresenta "una fondamentale occasione di crescita". "La cittadinanza europea - ha detto l'assessore - va vissuta, ricordando come, in un periodo delicato per la geopolitica mondiale, il Vecchio Continente resti depositario dei valori della democrazia, che appaiono altrove in crisi".

Nel corso dell'iniziativa sono state presentate le opportunità: da Erasmus plus, il programma più conosciuto tra i giovani europei ai tirocini all'estero, passando per Eures (ricerca di un lavoro all'estero) ed Eurodyssey, programma di formazione e stage a cui la Valle d'Aosta aderisce.

Sono poi state illustrate le possibili esperienze di volontariato offerte: il Corpo europeo di solidarietà e gli Youth exchanges, questi ultimi un approccio ideale per una prima mobilità all'estero. Non è mancato un cenno a DiscoverEu, iniziativa che rientra nel Programma Erasmus plus e che permette ai diciottenni di viaggiare gratis in treno fino a 30 giorni in tutto il continente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA