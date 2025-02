Adava, 'soddisfazione per i ristori dal ministero del Turismo'

"Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante aiuto che consente ai nostri associati che avevano subito gravi danni, di ripartire con slancio lasciando alle spalle un 2024 infausto". Così il presidente dell'Adava (Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta), Luigi Fosson, sul decreto di concessione, da poco pubblicato dal ministero del Turismo, che contiene la lista degli oltre 50 beneficiari - tra Valle d'Aosta e Piemonte - di una una cifra complessiva di circa 11 milioni di euro destinata a imprese turistiche, ricettive e di ristorazione, danneggiate dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024. In Valle d'Aosta le località più colpite erano state Cogne e Breuil-Cervinia.

I ristori maggiori andranno alla Cervino spa (2.765.610 euro), alla Marmore srl (2.463.954 euro) e alla Macugnaga trasporti e servizi (1.691.922 euro). Le altre aziende riceveranno ristori compresi tra i 1.875 euro e i 614.449 euro.

"Nelle prossime ore - ha annunciato ieri il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Vda, Alberto Zucchi, dopo un'interlocuzione con gli uffici tecnici del ministero del Turismo - verrà posta in liquidazione da parte del ministero del Turismo una prima tranche di 3 milioni e 840.000 euro per i richiedenti degli eventi alluvionali in base ai criteri stabiliti dal decreto apposito".



