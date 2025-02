Via Monte Vodice, ancora 10-12 giorni per completare lavori

Ci vorranno almeno ancora dieci-dodici giorni per completare i lavori nel cantiere per il ripristino della fognatura in via Monte Vodice, ad Aosta. Lo hanno comunicato l'Amministrazione comunale e la società Services des eaux valdôtaines precisando che "nella giornata odierna la rete fognaria è stata completamene ripristinata, per attuare l'intervento è stata utilizzata una nuova tubazione in Pvc del diametro di 500 millimetri posata per un tratto di circa 13 metri".

"Durante il fine settimana - prosegue la nota - l'andamento della condotta verrà monitorato al fine di verificarne il corretto funzionamento. Resteranno, comunque, installati i bypass che verrebbero utilizzati in caso di necessità.

Lunedì, poi, è previsto il completamento della video-ispezione della linea tramite robot, finalizzata a restituire l'esatta situazione del resto della rete che corre sotto la strada tra i cinque e i sei metri di profondità. Verificato il corretto andamento della nuova tubatura e completata la videoispezione, si procederà al riempimento graduale per fasi degli scavi, in modo da garantire il perfetto compattamento del terreno ed evitare rischi di possibili cedimenti che potrebbero compromettere gli altri sottoservizi presenti nell'area. Tale operazione dovrebbe essere portata a termine in circa dieci giorni di lavoro".



