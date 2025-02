Testolin, 'Valle d'Aosta cerniera tra Italia e Francia'

"La nostra regione bilingue riveste un ruolo del tutto particolare, di cerniera, nelle relazioni franco-italiane, una particolarità che ci viene riconosciuta dalle istituzioni dei due stati". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che ha partecipato a Nizza al Comitato di cooperazione transfrontaliera del Trattato del Quirinale.

"Il comitato di oggi - ha aggiunto - è stata l'occasione di condividere con i territori transfrontalieri, ma anche con i ministri degli Esteri Tajani e Barrot e il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, non solo alcune nostre preoccupazioni riguardanti in particolare la 'stabilità' e la fruibilità del collegamento del Traforo del Monte Bianco e la necessità del suo raddoppio, ma anche alcune nostre esperienze virtuose di collaborazioni istituzionali con la Savoia e l'Alta Savoia e di impegno per favorire il bilinguismo dei nostri studenti".

Tra i temi portati al tavolo dalla Valle d'Aosta, "l'importante attività istituzionale di cooperazione transfrontaliera, la necessità di collegamenti viari stabili tra l'Italia e la Francia e gli importanti investimenti valdostani a favore della parità linguistica tra l'italiano e il francese in ambito scolastico".



