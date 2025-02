Tentata estorsione, arrestato un carpentiere a La Thuile

Con l'accusa di tentata estorsione, invasione di terreni, porto abusivo d'armi e furto i carabinieri di La Thuile hanno arrestato un carpentiere di 32 anni. I fatti sono avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando l'uomo dopo essersi introdotto nei terreni agricoli di un uomo residente a La Thuile, per il quale aveva svolto dei lavori, lo ha minacciato sostenendo che gli doveva ancora 3.000 euro per dei lavori che aveva eseguito, nonostante il committente avesse regolarmente saldato le prestazioni con tanto di fatture a dimostrarlo.

Il carpentiere è quindi andato su tutte le furie e ha iniziato a danneggiare dei mezzi agricoli, poi ha messo in funzione un sollevatore meccanico con il quale ha alzato un'auto. Infine, ha scassinato la porta dell'ufficio del suo ex committente, per rubare le chiavi dell'auto e le ha nascoste nella neve prima di allontanarsi. Il titolare dell'azienda agricola ha così chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato l'uomo poco lontano con addosso anche una pistola scacciacani senza tappo rosso. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.



