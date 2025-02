Saison culturelle, Minimo Vitale in concerto allo Splendor

Si intitola 'Aggrappati al Minimo Vitale' il concerto in programma sabato 15 febbraio (inizio ore 20.30) al Teatro Splendor di Aosta nell'ambito della Saison Culturelle 2024/2025. Protagonista della serata il gruppo rock aostano dei Minimo Vitale, guidato dal front man Alberto Neri e reduce da successi in vari concorsi a livello nazionale.

"Una combinazione di musica, immagini e storytelling - si legge nella presentazione - un atto urgente e indomito, messo in scena in quella fase critica che gli psicologi chiamano 'seconda età adulta'. Il progetto ha un suo nome ben preciso, che racconta una storia di musica e racconti di Resistenza: un atto urgente e indomito. Il suono della band, potente e curato, gioca sulle molteplici sfumature del rock contemporaneo ed è messo al servizio di narrazioni declamate mediante la tecnica dello spoken word. Le tematiche, personali ma anche di Resistenza vera e propria, sono rigorosamente ambientate nella location di vita (la Valle d'Aosta) e coprono lo spazio temporale di cinquant'anni. In un simile contesto è nato l'intero spettacolo, che poggia sulle commistioni con artisti locali, prestando particolare attenzione all'arte visiva (immagini, video, light design e animazioni). Un'esperienza coinvolgente e autentica, capace di parlare a tutte le generazioni e di offrire una riflessione profonda sulle proprie radici e sul valore della memoria collettiva". Ingresso 15 euro.



