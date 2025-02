Ospedale di comunità a Verres, 'darà servizio di prossimità'

"L'obiettivo è offrire un servizio di prossimità ai propri cari, in un contesto adeguato a cure che possono richiedere periodi di degenza o fasi post-operatorie che non consentono un rientro immediato a casa. Questo modello permette all'amministrazione e alle strutture sanitarie di seguire con ancor più attenzione le fasi di completa guarigione, favorendo un ritorno vicino ai propri familiari e ancora più sicuro presto la propria abitazione". Lo hanno detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e l'assessore alla sanità, Carlo Marzi, durante la presentazione dello studio di pre-fattibilità dell'ospedale di comunità di Verrès "Si tratta di un ospedale, che così come è denominato, è della comunità - hanno aggiunto - e che, pertanto, nel senso più ampio, non è solo per la popolazione di Verrès, ma è stato collocato in questo comune per la sua posizione strategica, volta a servire un ampio bacino di utenza. La vicinanza a un raccordo autostradale e alla stazione ferroviaria, la disponibilità di ampi spazi funzionali rendono, infatti, questa struttura accessibile e molto pratica. Allo stesso tempo, vuole essere una realtà snella, che favorisca l'interazione tra medici di famiglia e pazienti, offrendo risposte concrete e tangibili nella vita quotidiana".



