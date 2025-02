Legge elettorale, Pd 'le tre preferenze solo un primo passo'

"L'ipotesi di riforma elettorale con il passaggio dalla preferenza unica alle tre preferenze che includono entrambi i generi, così come nel sistema elettorale dei comuni, rappresenta il primo passo verso un miglioramento sentito dalla popolazione e richiesto da numerose forze politiche. Si tratta però di un primo passo che deve essere seguito da alcune altre modifiche legislative che migliorano il momento del voto nel suo complesso". Lo sostiene, in una nota, il Partito Democratico della Valle d'Aosta sottolineando di ritenere indispensabile di "prevedere la presenza di entrambi i generi nell'esecutivo regionale e da questo punto di vista richiediamo un impegno politico da formalizzare nei prossimi giorni". "Le riforme non devono essere patrimonio di nessuno - conclude il Pd - ma patrimonio dei valdostani".



