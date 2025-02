In mostra i progetti per il Liceo artistico di Aosta e il convitto di Verres

Le ipotesi progettuali realizzate per la sede del Liceo artistico e musicale in via Torino ad Aosta e per il nuovo convitto di Verrès sono oggetto di altrettante esposizioni nel capoluogo valdostano. Fino al 26 febbraio le mostre saranno allestite negli spazi del Foyer della Biblioteca regionale Bruno Salvadori (47 progetti per il convitto di Verres) e nella sala Expo dello Spazio Plus (65 progetti per il Liceo artistico e musicale).

"Questa esposizione - dichiarano gli assessori regionali Davide Sapinet e Jean-Pierre Guichardaz - nasce dalla volontà di condividere con la comunità le idee progettuali emerse dai concorsi, pensati per dare un nuovo volto a due importanti poli scolastici: uno nel cuore della città di Aosta e l'altro nella bassa valle. Ne emerge un'interessante fotografia del modo in cui i progettisti immaginano il futuro urbanistico della scuola.

Una visione che crediamo debba integrarsi con le finalità e gli obiettivi dell'offerta formativa, scolastica, culturale e sociale.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di garantire scuole inclusive, aperte e sicure per i nostri ragazzi. Valori che abbiamo ritrovato nei progetti in mostra e che vogliamo portare all'attenzione della comunità, prima che due di essi diventino il futuro urbanistico delle due realtà scolastiche".



