Emporio solidale Quotidiamo, sostenuto 290 persone nel 2024

L'Emporio solidale Quotidiamo nel 2024 ha sostenuto la spesa di 111 nuclei familiari per un totale di 290 persone. Inoltre, grazie alle donazioni, agli armadi solidali e agli acquisti, ha raccolto e ridistribuito complessivamente più di 14 tonnellate di prodotti (alimentari, per l'igiene personale, per la casa e la cancelleria). E' quanto si legge in una nota del servizio - promosso dal Dipartimento politiche sociali in co-progettazione con gli Enti del Terzo settore - che si occupa di combattere la povertà alimentare.

"Ringraziamo di cuore chi, in varie forme, ha donato a Emporio per poter arricchire la disponibilità di prodotti a vantaggio delle famiglie in difficoltà economica che supportiamo. La donazione alimentare, in qualsiasi forma, costituisce un aiuto e supporto imprescindibile per chi si trova in un momento di fragilità. Perché questa è una condizione universale e spesso inattesa che potrebbe capitare a chiunque" dichiara il coordinatore del punto distribuzione Quotidiamo Giulio Gasperini.



