Alluvione in Vda, FdI 'a breve saranno versati 3,8 milioni di aiuti'

"Nelle prossime ore verrà posta in liquidazione da parte del Ministero del Turismo una prima tranche di 3 milioni e 840.000 euro per i richiedenti degli eventi alluvionali in base ai criteri stabiliti dal Decreto apposito. La ragioneria dello Stato avrà 30 giorni di tempo per effettuare i bonifici ai beneficiari". Lo comunica, in una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia VdA Alberto Zucchi che ha avuto un'interlocuzione con gli uffici tecnici del Ministero del Turismo.

"Sempre nelle prossime ore - ha aggiunto - verrà pubblicato il decreto di concessione che conterrà la lista dei beneficiari che potranno contare su una cifra complessiva (VdA e Piemonte ) pari ad 11 milioni di euro che, per la maggior parte, saranno destinati alla nostra Regione".



