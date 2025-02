Tac in ospedale al gatto, in sala parente consigliere Lega

C'era anche un "parente stretto" di un consigliere regionale della Lega Vda nella sala dell'ospedale Parini di Aosta dove nei giorni scorsi è stata sottoposta a Tac una gatta caduta per 18 metri dal tetto di un condominio. Si tratta di una professionista che lavora nella sanità valdostana.

Protagonista della vicenda è Gianluca Fanelli, responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica, marito della senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega). La gatta era caduta da dal tetto di un condominio di sette piani, fermando la sua caduta al primo, riportando "fratture posteriori, distacco di almeno uno dei due polmoni con un sospetto pneumotorace e possibili lesioni degli organi interni".

Il caso è al vaglio della Commissione di disciplina dell'Usl e della procura di Aosta, che ha aperto un fascicolo dopo la comunicazione trasmessa dall'azienda sanitaria.

"In un momento in cui le tre Tac non erano in orario di servizio - ha scritto Fanelli nella lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Usl - dopo le 20 del giorno lunedì 27 gennaio, quando gli esami programmati per la giornata sono terminati e tutte le macchine diagnostiche sono in attesa di eseguire eventuali esami urgenti, verificato non vi fossero pazienti e, ovviamente, non in timbratura" ha sottoposto la gatta a "un esame radiologico di pochi secondi" e quindi al "drenaggio" del pneumotorace, "permettendole finalmente e immediatamente di respirare".



