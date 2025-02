Tac in ospedale al gatto, il caso sui media internazionali

Sta avendo un'eco internazionale il caso della gatta ferita che è stata sottoposta a Tac e curata all'ospedale Parini di Aosta dal suo proprietario, il medico Gianluca Fanelli, responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica.

Il professionista ha "portato di nascosto il suo gatto ferito nell'ospedale dove lavorava per sottoporlo a una Tac e a un intervento chirurgico salvavita", scrive il Times di Londra. La notizia in Italia, ha innescato "un dibattito nazionale" riguardante - si legge nell'articolo - la decisione di Fanelli: per alcuni ha "fatto la cosa giusta salvando una vita", secondo altri dovrebbe "essere punito per aver infranto le regole".

Anche il Guardian, con la propria corrispondente da Roma, riporta la vicenda, ricordando, tra l'altro, che "l'azienda sanitaria locale ha avviato un'indagine interna e ha segnalato il caso alla procura di Aosta".

Il caso, scrive un altro giornale britannico, The Independent, in Italia "ha scatenato un dibattito nazionale sulla validità della decisione di Fanelli, considerate le lunghe liste d'attesa degli ospedali".



