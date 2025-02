Nuove nevicate nel fine settimana in Valle d'Aosta

Nuove nevicate sono in arrivo nel prossimo fine settimana in Valle d'Aosta. E' quanto prevede l'Ufficio meteorologico valdostano. "Venerdì tra irregolarmente nuvoloso e nuvoloso al mattino - si legge nel bollettino - con graduale incremento delle nubi fino a localmente molto nuvoloso dalla serata, durante la giornata possibilità di precipitazioni molto deboli sui rilievi del settore occidentale, da metà pomeriggio nevischio sui rilievi, più probabile a ovest. Sabato molto nuvoloso con precipitazioni generalmente deboli, inizialmente prevalentemente sui rilievi, in graduale diffusione nella mattinata dapprima a est e sud poi a buona parte della regione, limite neve al primo mattino intorno a 600 metri, in rialzo a circa 1.000 metri nel pomeriggio. Domenica in prevalenza nuvoloso con precipitazioni residue in graduale confinamento verso il Piemonte e in esaurimento entro metà mattina. In seguito giornate irregolarmente nuvolose, in particolare martedì, con possibile nevischio a tratti in montagna".



