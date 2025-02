Associazione Cime Bianche, 'criticità nel Piano trasporti'

"Abbiamo inviato osservazioni puntuali e propositive, evidenziando criticità legate in modo particolare alla previsione, appiccicata al piano, di una linea funiviaria nel Vallone delle Cime Bianche. Dopo dieci anni di tentativi andati a vuoto, tale previsione appare priva di una qualsiasi definizione della circuitazione turistica che si vorrebbe promuovere e non riguarda né il trasporto quotidiano di persone o merci né il collegamento tra nuclei abitati. La proposta della linea funiviaria risulta incoerente dal punto di vista normativo e strategico, ignorando del tutto la sua impraticabilità a livello legislativo". Lo scrive in una nota l'associazione 'Ripartire dalle Cime Bianche' che ha presentato delle osservazioni alla proposta di Piano regionale dei trasporti nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (Vas).

"Ulteriori contraddizioni emergono - prosegue la nota - nelle motivazioni della proposta: ad esempio, si afferma che l'intervento sarebbe coerente con le strategie di riduzione dell'accessibilità automobilistica alle testate delle valli, quando invece gli studi preliminari giungono a conclusioni esattamente opposte".



