Aosta-Gressan-Charvensod, nasce una nuova destinazione turistica

"Creare una nuova destinazione turistica con pochi eguali a livello mondiale": è quanto si propone il Consorzio 'Espace de Pila' dopo aver ottenuto i fondi previsti dal bando "Montagna Italia" promosso dal Ministero del Turismo. Il contributo ammonta a 700.000 euro da spendere in tre anni.

Il progetto coinvolge i comuni di Aosta, Gressan e Charvensod che costituiranno un'offerta "omnicomprensiva e distintiva". Si tratta - spiegano i promotori - "di un'importante opportunità per trasformare il territorio di tre comuni in una destinazione turistica di eccellenza: Aosta con i suoi preziosi beni culturali, Gressan con la località di Pila tra sport e tempo libero, Charvensod con i profondi legami con la cultura rurale e alpina".

"L'unione fa la forza - esordisce il sindaco di Gressan, Michel Martinet - e lavorare assieme si è rivelata una carta vincente.

Tre realtà diverse che unite possono avere grandi atout".

"Questo progetto - ha aggiunto Josette Borre, vice sindaca di Aosta - avrà un risvolto positivo e prezioso per la città. E' il coronamento di un lungo lavoro fatto negli anno ma è anche un punto di partenza". Infine Ronny Borbey, sindaco di Charvensod: "Questi tre comuni sono uniti da sempre, è un legame che continua ad esserci. Ci saranno importanti ricadute per le nostre attività".

Il progetto si declina attraverso la creazione di nuove offerte turistiche, il miglioramento delle infrastrutture, l'utilizzo del digitale per promozione e gestione, e iniziative di turismo, tra cui tour gastronomici, tour culturali, itinerari di scialpinismo, visite alle aziende agricole, fattorie didattiche, aperitivi in vigna, trail sportivi. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta allo sviluppo dell'offerta per le bike sul territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA