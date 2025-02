Vda aperta, "eliminare Cime Bianche dal Piano dei trasporti"

''Il collegamento funiviario delle Cime Bianche deve essere eliminato dal Piano regionale dei trasporti in quanto non può essere considerato trasporto pubblico e di conseguenza il documento così com'è sarebbe illegittimo''. A dirlo è Alexandre Glarey, della segreteria di Adu Vda, durante una conferenza stampa convocata dalla coalizione politica Valle d'Aosta aperta per presentare osservazioni al Piano regionale dei trasporti 2024-2035. ''Si tratta di un documento che non facilita in alcun modo la mobilità dei valdostani, soprattutto dalle valli laterali, e neppure dei turisti, manca anche di progettualità e di pianificazioni finanziaria'', aggiunge.

Erika Guichardaz (Area democratica) punta il dito contro "un documento puramente elettorale, per accontentare tutti, a cui diamo un giudizio estremamente negativo''. Per Vda aperta è un piano che "manca di analisi, di obiettivi oltre che di una visione strategica, dove non ci sono tempi e costi e che mette al centro il raddoppio del traforo del Monte Bianco, nonostante il chiaro parere contrario del governo francese''.



