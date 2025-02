Valanga nella Valtournenche, ricerche ma nessun coinvolto

Una valanga si è staccata oggi nella Valtournenche, in un'area fuori dalle piste battute. La slavina non è stata notata subito: data la presenza di tracce di entrata di sciatori freerider nella zona del distacco, è partita una segnalazione al Soccorso alpino valdostano (Sav). I tecnici giunti sul posto, al termine delle operazioni di bonifica, hanno appurato l'assenza di persone sepolte. I freerider si erano quindi con ogni probabilità già allontanati dopo il distacco.

Il Sav, impegnato oggi in 13 interventi, ha inoltre recuperato con il verricello uno snowboarder freerider illeso, di nazionalità italiana, rimasto bloccato per un problema all'attrezzatura mentre stava affrontando un canalone a Gressoney-La-Trinité.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA