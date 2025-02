Scuola, al via le settimane della legalità in bassa valle

Prenderanno il via domani 'Le Settimane della legalità e della cittadinanza Bassa Valle', caratterizzate da attività laboratoriali e incontri in presenza, con la collaborazione di enti e associazioni.

Saranno coinvolti oltre 1000 studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès e del Don Bosco e del Cnos/Fap di Châtillon, centinaia di alunni delle scuole medie delle istituzioni Mont Rose A di Pont-Saint-Martin, Luigi Barone di Verrès, del Don Bosco di Châtillon e della scuola di Gressoney, oltre che di diversi plessi dell'infanzia e della primaria, incluse le istituzioni scolastiche Ottavio Jacquemet e Elio Reinotti.

"Vogliamo che i giovani siano protagonisti attivi della vita della comunità - sottolinea l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz - offrendo loro spazi di confronto e dialogo, sia tra coetanei che con le istituzioni. Crediamo che il coinvolgimento diretto in iniziative locali, scolastiche e associative possa aiutarli a sviluppare maggiore consapevolezza e senso di responsabilità" Le iniziative proposte rappresentano, fa sapere l'assessorato, "il consolidamento di un'azione sinergica tra i firmatari del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare".

Domani presso la Casa circondariale di Brissogne una rappresentanza di giovani dell'Istituto Don Bosco di Châtillon, prenderà parte alla partita di calcio all'insegna del confronto e dell'attività sportiva per un momento di socialità tra il 'dentro e il fuori'. Da lunedì 10 febbraio saranno affrontati temi come le dipendenze e il cyberbulismo attraverso percorsi laboratoriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA