Italia-Francia, beneficiari valdostani in 11 proposte su 34

Si è chiuso lo scorso venerdì 31 gennaio il terzo bando della programmazione 2021-2027 Italia-Francia. Delle 34 proposte progettuali depositate, grazie anche al supporto dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, amministrazione corresponsabile del Programma, 11 hanno visto la presenza di beneficiari valdostani, tra cui due in qualità di capofila.

"Anche in questo bando, il numero di progetti depositati per la Valle d'Aosta rappresenta un ottimo risultato" commenta l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri. "Per una regione di piccole dimensioni come la nostra, il dato di 11 proposte progettuali presentate sulle 34 complessive non fa che confermare come il territorio abbia maturato una forte capacità ed esperienza in questo Programma Interreg. Tenuto conto delle migliori premesse e considerando l'importante lavoro svolto dagli attori valdostani e tutto l'accompagnamento svolto per supportare il deposito di progetti di qualità, auspico un buon risultato in termini di proposte approvate in rapporto a quelle presentate".

Ora, il segretariato congiunto del programma avvierà l'iter istruttorio per tutti i progetti presentati, in collaborazione con le strutture tecniche delle regioni, per pervenire nei prossimi mesi ad una graduatoria consolidata a livello tecnico che sarà presentata al Comitato di sorveglianza già calendarizzato nel mese di giugno 2025 per la selezione dei progetti.



